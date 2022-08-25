ЗСУ відбили в окупантів територію розміром із Данію – ISW

Окупанти мають дуже незначні досягнення в Україні за останні шість тижнів

Російські війська втратили територію, більшу за територію Данії, починаючи з моменту свого вторгнення в Україну в середині березня, і отримали територію розміром з Андорру (один відсоток від втраченої ними території) за останні 39 днів. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

«Відтоді, як російські сили відновили наступальні операції після перерви 16 липня, російські війська завоювали близько 450,84 кв. км нової території, що приблизно як площа Андорри. З 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) російські війська втратили приблизно 45 тис. кв. км території, площа більша за Данію», – йдеться в аналізі ISW.

Ключові висновки ISW за 24 серпня:

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив, що Росія не змінила своїх стратегічних цілей війни.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і південний схід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від міста Донецьк.

Російські війська здійснили обмежений наземний удар на північному заході Херсонської області.

Українські сили продовжували обстрілювати російські військові засоби та наземні лінії зв’язку у Херсонській та Запорізькій областях.

Російська окупаційна влада продовжує стикатися з партійними та внутрішніми проблемами в реалізації окупаційних планів.

Російське проксі-керівництво продовжує зусилля з нагляду за законодавчою та адміністративною інтеграцією окупованих територій у російську систему.

Як повідомлялося, 24 серпня українські воїни вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога