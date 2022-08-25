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Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
фото з відкритих джерел

Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази

Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією завдано чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці», – зазначили військові.

Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються.

Завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на:

  • 12 солдатів;
  • 3 одиниці броньованої автотехніки;
  • склад боєприпасів.

«Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази», - додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, ЗСУ 24 серпня на сході «приземлили» три повітряні цілі. Підрозділи ППО збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів.

Теги: ЗСУ війна в Україіні

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