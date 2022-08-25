Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази
Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Нашою авіацією завдано чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці», – зазначили військові.
Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються.
Завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на:
- 12 солдатів;
- 3 одиниці броньованої автотехніки;
- склад боєприпасів.
«Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази», - додали в ОК «Південь».
Нагадаємо, ЗСУ 24 серпня на сході «приземлили» три повітряні цілі. Підрозділи ППО збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів.
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