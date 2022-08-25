Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів

Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази

Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією завдано чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці», – зазначили військові.

Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються.

Завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на:

12 солдатів;

3 одиниці броньованої автотехніки;

склад боєприпасів.

«Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази», - додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, ЗСУ 24 серпня на сході «приземлили» три повітряні цілі. Підрозділи ППО збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів.