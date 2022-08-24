«Нам – п**ць»: окупант поскаржився дружині на лють ЗСУ в День Незалежності

Одкровення окупанта в телефонній розмові з дружиною перехопило Головне управління розвідки МО України уранці 24 серпня

У черговому перехопленні ГУР російський окупант розповідає дружині, що опинився «в капкане», а Збройні Сили України «оскалили зубы» через День Незалежності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець РФ 24 серпня о 10:50 повідомляє своїй дружині, що його телефона більше не існує, бо їх «накрили«, й багато поранених. Також у розмові зазначається той факт, що загарбники «в капкане».

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулись саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ «оскалили зубы». Дружина ж благає все кидати та повертатись скоріше додому.

Нагадаємо, останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.