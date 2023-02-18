ЗСУ влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Воїни 54 ОМБр спалили замаскований у лісосмузі склад боєприпасів росармії

Українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та влучним пострілом знищили його. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.



«Знищуємо російський склад із боєприпасами», - йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, що ворожий склад розташований у лісі. Також поряд з ним було розташовано декілька окупантів. Після цього ЗСУ завдали по ньому удару і на місці трапилась пожежа.

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Зазначається, що це результат роботи 54-та окремої механізованої бригади.

Як повідомлялося, 15 лютого під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили.