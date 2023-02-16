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Під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян та полонили «вагнерівця» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт росіян та полонили «вагнерівця» (відео)
Зі стрілецької зброї українські бійці знищили опорний пункт окупантів
скріншот з відео

Бойовий розвідувальний дозір українських прикордонників здійснив наліт на позиції російських окупантів

Учора, 15 лютого, під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили. Про це повідомила Державна прикордонна служба в Телеграмі. 

«Учора бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції загарбників під Бахмутом. Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували загарбників», – йдеться у повідомленні. 

Зі стрілецької зброї знищили до п'яти російських загарбників і одного взяли у полон.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ знищили рідкісну російську бронемашину.

Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

 

 

 

Теги: прикордонники полон відео ЗСУ

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