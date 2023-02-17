Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна

Російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута

Російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну – 24 лютого, але навряд чи досягнуть поставленої цілі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретар РНБО Олексій Данілов 16 лютого заявив, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого та планують провести масовану серію ракетних ударів з нагоди першої річниці вторгнення в Україну.

А фінансист ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин нещодавно заявив, що він очікує, що його бойовики оточать Бахмут до березня або квітня. На думку аналітиків, прагматичні оцінки Пригожина щодо просування окупантів у районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначили, що захоплення Бахмута вимагатиме значно більших темпів російського просування, ніж спостерігалося останнім часом. «Схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть поставленої цілі до 24 лютого», – вважають в ISW.

«Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов’язані з утриманням Бахмута, є надто високими, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили та лідери продовжують вказувати, що вони мають намір утримувати місто», – йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики не виключають, що Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних цілях по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальних військових успіхів у країни-агресорки немає.

Ключові висновки ISW:

Будь ласка, читайте текст після реклами

16 лютого російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на всій території України.

Президент Росії Володимир Путін 16 лютого зустрівся з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські родини.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну, що вимагатиме значно більших темпів російського просування, ніж спостерігалося останнім часом.

Повідомляється, що російські війська посилюють використання повітряних сил в Україні, але навряд чи будуть намагатися різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією.

Росія і Україна обмінялися 202 військовополоненими в рамках обміну один до одного.

Фінансист «групи Вагнера» Євгеній Пригожин продовжує тонко критикувати довіру до міністерства оборони Росії.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували розвідку вздовж річки Дніпро в Херсонській області.

Повідомляється, що міністерство оборони Росії продовжує вербування у в'язниці.

Російська окупаційна влада продовжувала намагатися інтегрувати окуповані території в російську правову систему.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив свою давню шаблонну риторику про те, що білоруські війська атакуватимуть Україну, якщо Україна або Захід нападуть на Білорусь.

Як повідомлялося, під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили