Чи треба боятись нового наступу окупантів

Путін хоче перетворити український Донбас у сучасний Сталінград для російського населення

Закінчились свята, які повинні були хоч на деякий час відвернути українців від головної трагедії, яка вже майже рік заповнила усе наше життя – війна. Якби ми не хотіли забути про війну і згадати наше мирне життя, не виходило. Ми знову і знов повертаємось у наше страшне сьогодення.

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Відразу після свят почав відчувати якусь напругу, яка з кожним днем ставала все сильнішою і сильнішою. В Інтернеті, по телевізору тільки і розмов про наступ, який готує Путін. Про чергову мобілізацію, яку знову проводить Путін, щоб сформувати значно більшу армію.

Зараз російська армія вторгнення налічує близько 350 тисяч окупантів. Це величезна сила. Але на території Росії і Білорусі поспішно готуються значно більші сили, які Путін в будь-який час може знову кинути в наступ на Україну, щоб захопити нові території, відвоювати втрачені і ще раз спробувати напасти на Київ…

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Усі ці розмови нас страшенно лякають, але не деморалізують. Ми внутрішньо готові до нової фази війни, ми розуміємо, що Путіну потрібний реванш. Але він потрібний не тільки Путіну, а й російському населенню. Вони майже поголовно за те, щоб Путін завершив розпочату спеціальну операцію до кінця. При цьому вони абсолютно не усвідомлюють, який це буде кінець.

Продовжують вірити в унікальність своєї країни і свого Путіна: росіяни найкращі на землі, і тільки вони знають, як повинні існувати і Україна, і світ. Путін хоче першим нанести нам удар, випередити ЗСУ, поки вони не підготували стратегічний прорив.

Одним із таких засобів підготовки резервістів до війни є психологічне фарширування військ пропагандистським димом. Путін знову повертається до періоду Другої світової війни. Складається враження, що це єдина тема, на якій він і його пропагандисти можуть вміло маніпулювати і присвоювати собі перемогу у Другій світовій війні, яку здобули усі народи колишнього СРСР і держави антигітлерівської коаліції.

На днях у Волгограді Путін готує грандіозне пропагандистське шоу, присвячене 80-річчю перемоги під Сталінградом. У Волгограді і області навіть оголошено неробочими днями 1 і 2 лютого 2023 року.

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Тобто Путін збирається святкувати цю історичну дату, начебто російська армія в 1943 році здобула тут перемогу над загарбником, не звертаючи увагу на те, що не було в 1943 році ніякої російської армії і не перемагала вона загарбників. Зате в лютому 2023 року вже дійсно російська армія продовжує вторгнення на територію суверенної України, як загарбник, і неодмінно її чекає ганебна поразка. Але про це він нікому не скаже. Він буде говорити про якусь визвольну спецоперацію, яку Росія веде з НАТО. Для чого йому це шоу? Мабуть, не тільки, щоб підняти бойовий дух своїх військ, не тільки, щоб нагнітати мілітаристський чад, а, мабуть, для того, щоб закликати російське населення до священної чи народної війни з Україною і НАТО.

Путін хоче перетворити український Донбас у сучасний Сталінград для російського населення. Він сподівається, що таким кроком підніме патріотичний дух росіян і отримає всенародну підтримку розв’язаної ним агресивної війни проти мирної України. Наразі Путін ніяк не наважиться оголосити в Росії воєнний стан і загальну мобілізацію.

Поки що він сподівається такими шоу, як у Волгограді, підігріти патріотичний порив росіян. Але це шоу тільки початок потужної пропагандистської кампанії на підтримку народної війни. Вже почався процес підготовки до параду на 9 травня. За наявною інформацією, це буде найбільший військовий парад, в якому візьмуть участь понад 11 000 військовослужбовців, велика кількість новітньої військової техніки і авіації. Але щось мені підказує інтуїція, що ЗСУ спільно з нашими партнерами і друзями з США і НАТО зроблять усе можливе, щоб зіпсувати Путіну цей військовий парад, і назавжди відіб’ють у росіян бажання до агресивних війн.

А що стосується нових наступів путіна на Україну, не треба нас цим лякати! Ми вже налякані! Ми віримо в наші ЗСУ!

Путін хоче реваншу, а ми перемоги!

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І Перемога буде за нами!