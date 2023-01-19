Нехай окупант ознайомиться з новинками ЗСУ вже на полі бою

Нам починають давати танки, БМП – наступальні види озброєнь. І це добрий знак

Від восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 20 січня, ми очікуємо дуже багато. Тим більше, що вже йдуть цілком конкретні сигнали.

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Серед них – рішення Великобританії щодо надання нам танків.

Відставка міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, котра явно була не готова до таких викликів, як російсько-українська війна.

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Думаю, що ФРН нарешті зважиться на серйознішу допомогу. Підтягуючись до рівня США, Великобританії. І ми вже бачимо позитивні зрушення у цьому напрямі.

Після військових злочинів Росії, що продовжуються, після удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі, де загинули понад 40 людей, думаю, під час цього «Рамштайну» ми отримаємо потужну підтримку.

Нагадаю, що до широкомасштабного російського вторгнення нам давали «Джавеліни» і щось подібне, призначене більше для партизанської, диверсійної, а не для повноцінної війни. Схоже, наші закордонні партнери не дуже вірили у стійкість України та українців. Але після того, як ми відстояли Київ, після низки інших успішних операцій, нам почали надавати все потужнішу артилерію, навіть далекобійну. Те озброєння, яке підходить для повноцінної війни.

Наразі йдеться вже про танки. Наші творчі люди часом використовують їх як артилерію. Але насправді це передусім наступальне озброєння. І, судячи з заяв союзників, вони вже вірять у наш успішний наступ.

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Щодо надання літаків… Треба розуміти, що вони неймовірно дорогі. Нам їх періодично дають (як зробила та ж Македонія, надавши чотири штуки), але на потік поки що справа не поставлена, хоч це – дуже ефективна, важлива зброя. Сподіваюся, в найближчому майбутньому дійде діло і до крилатих машин, як зараз доходить до танків.

Ще нам постійно потрібні дрони. Це вічний дефіцит. У «русні», за всіх недоліків з РЕБу (радіоелектронної боротьби), виходить збивати чимало наших безпілотників. Тому постійно волонтери збирають на дрони. Це реально наші «очі». Завдяки їм можемо моментально засікти ворога – дати знати нашій арті, оперативно знищити. І якби вдалося переконати наших закордонних партнерів постачати нам більше дронів, та ще й важких, здатних долати величезні відстані, це було б чудово.

Від «Рамштайну» ми чекаємо всього вищезгаданого. Тенденція така, що нам починають давати танки, БМП – наступальні види озброєнь. І це добрий знак.

Також важливо розуміти, що далеко не всі рішення оголошуватимуть. До того ж інформація про постачання тих чи інших видів озброєнь в Україну, як правило, оголошується заднім числом. Умовно кажучи, «ми вирішили надати Україні танки» – опа! — а вони вже в Україні та ще й з підготовленими екіпажами. І це абсолютно правильно. Війна – це зокрема мистецтво обману. Тому відповідна інформація з’являється постфактум.

Нехай противник ознайомиться з новинками ЗСУ вже на полі бою. І замре у шоку – назавжди.

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