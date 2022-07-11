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  4. ЗСУ за допомогою трофейного «Панцира-С1» знищили першу ворожу ціль
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    Події в Україні

    ЗСУ за допомогою трофейного «Панцира-С1» знищили першу ворожу ціль

    ЗСУ за допомогою трофейного «Панцира-С1» знищили першу ворожу ціль
    фото: Міноборони

    Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів

    Збройні сили України за допомогою здобутого в бою з росіянами трофейного гарматного комплексу «Панцир-С1» вже знищили першу ворожу ціль. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    «Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, українські бійці знищили базу російських загарбників у Таврійську на Херсонщині.

    До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна ЦРУ військові Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ за допомогою трофейного «Панцира-С1» знищили першу ворожу ціль