ЗСУ за допомогою трофейного «Панцира-С1» знищили першу ворожу ціль

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів

Збройні сили України за допомогою здобутого в бою з росіянами трофейного гарматного комплексу «Панцир-С1» вже знищили першу ворожу ціль. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці знищили базу російських загарбників у Таврійську на Херсонщині.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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