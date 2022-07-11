ЗСУ вдарили по базі окупантів у Таврійську

Знищено багато техніки

Українські бійці знищили базу російських загарбників у Таврійську на Херсонщині. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу – це чітке влучання наших Збройних Сил у Таврійську. Початок тижня багатообіцяючий», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару, знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ПВО, що наставили там орки, є 200-ті росіяни.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Херсоні вчора, 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

До слова, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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