«Слуга» Яременко потрапив у новий скандал

Після бурхливої реакції у соцмережах Богдан Яременко опублікував допис, де визнав, що «напевно зробив неправильно»

Народний депутат від «Слуги народу», дипломат Богдан Яременко потрапив уновий скандал через лайливу переписку з політологом Євгеном Магдою.

Конфлікт розгорівся довкола теми звинувачення очільника ОП Андрія Єрмака у роботі на Кремль. Його яро захищав Яременко, через що нарвався на критику ексзаступника міністра інформаційної політики України Дмитра Золотухіна. Останнього у коментарях підтримав Магда. «Після анал-табу ще й не таке можна написати», – написав Магда, натякаючи на секс-скандал Богдана Яременка, коли той у сесійній залі замовляв собі повію, і ця розмова потрапила в об’єктив журналістів. Під цей коментар прийшов сам нардеп Яременко та почав використовувати лайливі слова та словосполучення у бік Магди. Інші дописувачі нардепу зауважили, що такою бурхливою реакцією він лише привернув увагу людей до історії, яку дехто почав забувати, а дехто – взагалі не знав.

Риторика нардепа, зокрема обурила ветерана і депутата Київради від «ЄС» Олександра Погребиського.

Згодом у себе на сторінці Погребиський опублікував текст, в якому заявив, що йому соромно бачити такий рівень риторики з боку нардепа.

«Мені дуже соромно читати рівень подібних дискусій в публічному просторі! Це приклад того, як не можна спілкуватись з виборцями свого округу. Це я кажу, як депутат Київради, того самого округу, де обирався Богдан Яременко! Вам має бути соромно, пане народний депутат!», – написав Погребиський.

Після бурхливої реакції у соцмережах Богдан Яременко опублікував допис, де визнав, що «напевно зробив неправильно», опісля – запросив на прийом «усіх, кого цікавить мій анал».

У свою чергу Євген Магда не став мовчати і відповів нардепу. «А як Вас запрошують на прийом парламентарії, обрані у Вашому окрузі. Тепер поняття «депутатський прийом» зазвучало по-новому. «Нових облич» недостатньо», – відреагував Євген Магда.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.