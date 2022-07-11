Російське громадянство. Путін зробив цинічну пропозицію українцям

Президент РФ спростив отримання російського громадянства: хоче роздавати російські паспорти

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який пропонує всім громадянам України звертатися за російським громадянством у спрощеному порядку. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації.

Відповідно до указу, громадяни України, а окремо виділені мешканці так званих «Донецької та Луганської народної республік (ДНР та ЛНР)», а також особи без громадянства, які постійно проживають на території «республік» чи України, мають право звернутися із заявами про прийом

Нагадаємо, Україна з 1 липня запровадила для росіян візовий режим.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі. Згідно із указом Путіна, подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

Як відомо, рашисти вигадали цинічний спосіб, як провести «паспортизацію» на Херсонщині.

Більшість населення відмовляється приймати «руський мир».

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