У Києві ракети влучили в готель та приватний будинок, є жертви

За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула

У Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. На місце прямують екстрені служби. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Крім того, посадовець проінформував, що в Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок. Інформація про руйнування уточнюється.

«За попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих», – повідомив Віталій Кличко.

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У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів, додав очільник столиці.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

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Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.