Вибухи у Києві: з’явилося відео зруйнованого ракетою готелю

У результаті ракетної атаки одна людина загинула

Російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

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Відео зруйнованої будівлі опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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У мережі також опублікували знімок готелю до та після атаки.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, у Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок.

У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

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Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.