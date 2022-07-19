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  4. ЗСУ зловили рецидивіста, який пішов в армію Путіна заради нових зубів (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ зловили рецидивіста, який пішов в армію Путіна заради нових зубів (відео)

    ЗСУ зловили рецидивіста, який пішов в армію Путіна заради нових зубів (відео)
    фото: скріншот відео

    Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим

    Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганської області. У нього було одне бажання - заробити грошей, щоб вставити зуби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Чоловік – колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021. Війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку. Одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у військкомат і невдовзі підписав контракт як доброволець.

    «Став добровольцем через грошові мотиви. Щоб я міг вставити собі зуби хоч трохи. Як можа зуби вставити , якщо ніде має роботи. Взяв і просто служив», – говорить загарбник.

    Їх не навчали військової підготовки, а боєкомплекти видали «для галочки». Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

    «Доброволець» задачу провалив, але на відміну від п'яти колег по службі, які загинули на його очах, залишився живим.

    Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБУ.

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна Україна чоловік окупація #stoprussia
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    ЗСУ зловили рецидивіста, який пішов в армію Путіна заради нових зубів (відео)