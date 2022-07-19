США визнали Росію небезпечною для своїх громадян

Адміністрація Байдена запроваджує індикатор ризику «D»

Білий дім відніс Росію до переліку країни, де громадяни США мають ризик бути захопленими у заручники. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Білого дому.

«Президент Байден підтверджує своє зобов'язання повернути додому американців, взятих у заручники та незаконно затриманих за кордоном, видавши новий виконавчий указ "Підтримка зусиль щодо повернення заручників та незаконно затриманих громадян США додому», – йдеться у її тексті.

Як зазначається у повідомленні цей документ розширює інструменти, доступні для стримування та припинення захоплення заручників та неправомірних затримань.

«Це створює нові способи покладання відповідальності на терористичні організації, злочинні групи та інших зловмисних суб'єктів, які беруть заручників для отримання фінансової, політичної чи іншої вигоди і цим загрожують цілісності міжнародної політичної системи та безпеки громадян США та інших осіб за кордоном», – зазначається у дописі.

Також адміністрація Байдена запроваджує індикатор ризику «D», яким позначатимуться країни із наявними зазначеними ризиками.

У Білому домі зазначають, що також документ:

підкріплює зусилля уряду США щодо підтримки сімей американців, незаконно затриманих або взятих у заручники за кордоном;

уповноважує агентства визначати наслідки, включно із фінансовими санкціями, для тих, хто прямо чи опосередковано причетний до захоплення заручників або неправомірних затримань, для підтримки розширених та поточних міжвідомчих зусиль;

доручає відповідним підрозділам уряду США активізувати їхню взаємодію та обмін інформацією, включно із розвідувальною інформацією, відповідно до захисту джерел та методів, із сім'ями щодо статусу їхніх близьких та зусиль уряду США щодо забезпечення їхнього звільнення чи повернення;

доручає міжвідомчим експертам розробити варіанти та стратегії запобігання майбутнім захопленням заручників та неправомірних затримань.

«Цей указ підтверджується нашим регулярним спілкуванням із сім'ями та іншими зацікавленими сторонами, які доклали неймовірних зусиль щодо захисту інтересів своїх близьких. Адміністрація Байдена-Харріс цінує незмінну старанність таких сімей і вважає їх важливими партнерами у наших зусиллях щодо повернення американців додому», – додали в Білому домі.

Нагадаємо посол України в США Маркарова розповіла, як Пентагон оцінив роботу Himars на передовій.