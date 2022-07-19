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    Події в Україні

    ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» вартістю близько $100 тис.

    &laquo;Орлан-10&raquo; &ndash; російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження у важкодоступній місцевості - ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» вартістю близько $100 тис.
    «Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження у важкодоступній місцевості
    фото: Генштаб

    Від російського дрона залишилися лише деталі

    Українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    Від російського дрона залишилися лише деталі.

    «Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

    Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.

    Також повідомлялося, що заради безпілотників? Путін в Ірані відмовився від карантину

    Читайте також: Безпілотники для Росії. Звідки Іран має таку техніку
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» вартістю близько $100 тис.