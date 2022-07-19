ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» вартістю близько $100 тис.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження у важкодоступній місцевості

Від російського дрона залишилися лише деталі

Українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Від російського дрона залишилися лише деталі.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

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