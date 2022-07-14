ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині

За минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника

Українські військові знищили дві російських САУ «Нона» і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області. Про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.

За його словами, ворожу техніку і склад з боєприпасами знищили українські артилеристи спільно з підрозділами розвідки Нацгвардії.

«Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів», – підкреслив Надточій.

При цьому він додав, що за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.