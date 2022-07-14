  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині
рус
    Події в Україні

    ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині

    ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині
    фото: МВС України

    За минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника

    Українські військові знищили дві російських САУ «Нона» і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області. Про це заявив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий.

    За його словами, ворожу техніку і склад з боєприпасами знищили українські артилеристи спільно з підрозділами розвідки Нацгвардії.

    «Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів», – підкреслив Надточій.

    При цьому він додав, що за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

    Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.

    Читайте також: Захисники відбили декілька атак ворога – Генштаб
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині