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    Події в Україні

    У Маріуполі горить завод «Сателіт» (відео)

    У Маріуполі горить завод «Сателіт» (відео)
    фото скріншот відео

    Заступник мера міста стверджує, що пожежа виникла не просто так

    У Маріуполі невідомі підпалили завод «Сателіт». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив – краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш», –написав Андрющенко.

    Як повідомлялося, російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У».

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    Теги: пожежа Маріуполь росія окупанти війна завод Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    У Маріуполі горить завод «Сателіт» (відео)