У Маріуполі горить завод «Сателіт» (відео)

Заступник мера міста стверджує, що пожежа виникла не просто так

У Маріуполі невідомі підпалили завод «Сателіт». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Нарешті маємо остаточне підтвердження. Маріупольський завод Сателіт. Пожежа виникла не просто так. Як каже наш спротив – краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть. То ж хороша новина. Спротив Маріуполю зростає… На місці мраZоти я б почав обертатись частіш», –написав Андрющенко.

Як повідомлялося, російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У».