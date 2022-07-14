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  4. Рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг
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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг

    Рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг
    фото: Вінницька міська рада

    Після ракетного удару затримано кілька десятків осіб

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці. Про це глава МВС сказав на брифінгу в четвер у Вінниці.

    «Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати», – зазначив глава МВС.

    Також відомо, що рашисти обстріляли Вінницю ракетами «Калібр» 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг, дві ракети збила українська протиповітряна оборона, повідомили у Вінницькій міськраді.

    «Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети становить 1770 кг. Довжина ракети – 6 м 20 см. Бойова частина – 450 кг», – повідомив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш.

    Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.

    Теги: росія МВС окупанти ДСНС війна Вінниця Україна окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг