Рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг

Після ракетного удару затримано кілька десятків осіб

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці. Про це глава МВС сказав на брифінгу в четвер у Вінниці.

«Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати», – зазначив глава МВС.

Також відомо, що рашисти обстріляли Вінницю ракетами «Калібр» 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг , дві ракети збила українська протиповітряна оборона, повідомили у Вінницькій міськраді.

«Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети становить 1770 кг . Довжина ракети – 6 м 20 см . Бойова частина – 450 кг», – повідомив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш.

Як повідомлялося, вдень у четвер, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. Станом на 17:00 кількість загиблих в результаті ракетного удару по Вінниці зросла до 22 осіб. За даними Нацполіції, лише шістьох вдалося ідентифікувати.