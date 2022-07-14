Атака на Вінницю: вже відомо про 12 загиблих (оновлено)
Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару поранено 25 людей
Внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 12 осіб. Про це розповіли в пресцентрі ДСНС. Також рятувальники повідомили про 25 поранених.
Такі дані станом на 12.15.
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram повідомляв про вісьмох загиблих, серед яких маленька дитина.
«Російській ракети поцілили по центру Вінниці. Вісім загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені. Це черговий злочин окупантів у нашому мирному місті глибоко в тилу», – зазначив Тимошенко.
Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».
Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Спочатку було відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка.
До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.