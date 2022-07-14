Теракт у Вінниці: зниклими безвісти досі вважаються 39 осіб (фоторепортаж)

Більш ніж 50 осіб госпіталізовані після ракетної атаки у Вінниці

Завтрашній день, 15 липня, на Вінниччині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян по центру Вінниці. Про це повідомив голова Вінницької облради В’ячеслав Соколовий.

Як повідомив чиновник, за останніми даними, загинули 22 людини, серед них троє – діти. 91 людина звернулася до лікарів, з них – 52 шпиталізували.

Серед тих, хто зараз перебуває у лікарні – 34 у важкому стані, 5 – у критичному. Ще 39 людини поки залишаються у списку безвісти зниклих.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. Сподіваюся, що усі постраждалі підуть на поправку і страшна статистика не поповниться новими цифрами», – зазначив голова Вінницької облради.

Соколовий наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакували цивільні об’єкти у Вінниці. Адже, як наголосив чиновник, ракети «Калібр», якими завдали ударів по місту, є високоточною зброєю.

«Ракети «Калібр», 4 яких сьогодні Росія з акваторії Чорного моря випустила по Вінниці, – високоточна зброя. Можна, звісно, думати, куди ворог хотів поцілити і шукати у мирній Вінниці об’єкти, які хтось сприймає як небезпечні. Але високоточна зброя б’є туди, куди її направляють. Сьогодні у Вінниці це цивільний об’єкт – будинок побуту «Ювілейний» і стоянка машин поряд, відвідувачі медичної клініки, працівники офісів, мами з дітьми, автомобілі, 50 будинків та будівель», – написав чиновник.

Через обстріл до Вінниці прибув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Разом з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим та начальником обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим побували у лікарні, куди доставлені поранені. Людям надається кваліфікована допомога.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.