ЗСУ знищили пункт управління окупантів на Херсонщині

Повітряні сили ЗСУ відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, систем протиповітряної оборони ворога

Збройні сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ у Каховському районі Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також повідомляється, що два іранські дрони намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, ще 5 «Шахідів» атакували Нікополь, потрапивши та зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних подвір'їв, лінії електропередач, спровокувавши спалах тростини.

Тяжкою артилерією окупанти вдарили по промисловій зоні Марганецького товариства. Пошкоджено промислову будівлю.

Ворожа авіація чотири рази атакувала позиції Сил оборони. Повітряні сили ЗСУ відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, систем протиповітряної оборони ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

Втрати ворога на півдні за добу:

83 окупанти;

4 танки;

4 гаубиці «Мста-Б»;

2 міномети 120-го калібру;

7 одиниць автобронетехніки;

3 склади боєприпасів;

2 БПЛА типу «Орлан».

Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати «Піон», інша автобронетехніка.

Вороже корабельне угруповання у Чорному морі продовжує маневри у тому самому районі укриття. Кількість кораблів зменшилася на 1 десантний корабель, зараз їх 13. Напоготові залишаються 2 надводні та 2 підводні ракетоносії з 24 «Калібрами». У чергуванні також є один десантний катер.