«Ми тут м’ясо»: загарбник розповідає, як їх пачками нищить ЗСУ (аудіо)

Росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити

Російські окупанти економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. Про це у новому перехопленні СБУ розповідають самі ж загарбники.

«С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10-ть, по 20-ть. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…», – описує своїй дружині ситуацію на фронті рашист.

Він каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто «пачками» нищать загарбників.

«Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…», –бідкається рашист.

А їхні власні корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.

СБУ нагадує, що якщо окупанти хочуть залишитися живими, то можуть здаватися в полон.

Номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984.

Зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.

Нагадаємо, військові армії окупанта починають розуміти в яку безвихідь загнало їх керівництво Кремля. Відтак, єдине бажання багатьох з них – залишити місце бойових дій як найшвидше і в будь-який спосіб.