На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів

У селах Хрестищі та Маяки поновлюють електропостачання, у Святогірську відновлюють мобільний зв’язок

Станом на сьогодні Збройні сили України деокупували 40 населених пунктів у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області. Про це пише Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Там (у звільнених населених пунктах, - ред.) розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи. Наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель», – йдеться в повідомленні.

У селах Хрестищі та Маяки поновлюють електропостачання, у Святогірську відновлюють мобільний зв’язок.

«Почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень. Тривають нарахування соціальних виплат населенню», – повідомили у відомстві.

Додамо, у звільнених Лимані, Святогірську та селищі Ярова відновили виплату пенсій, з моменту звільнення Пенсійний фонд виплатив 8 мільйонів гривень.