Росія може атакувати Україну одночасно 32 ракетами, – ЗСУ

У Середземному морі ворог тримає п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр»

Станом на 8 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п'ять ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 32 ракети. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести ворожих кораблів та катерів, у Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 40 суден, з них дев'ять суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 31 судно, з них дев’ять суден рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 227-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, періодично веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку БпЛА.