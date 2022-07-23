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    Події в Україні

    ЗСУ знищили ще один склад із боєприпасами окупантів на Луганщині

    Українські захисники нищать російські об'єкти в тилу ворога - ЗСУ знищили ще один склад із боєприпасами окупантів на Луганщині
    Українські захисники нищать російські об'єкти в тилу ворога
    фото ілюстративне

    Росіяни втрачають впевненість у своїй силі в нещодавно захоплених містах та селах Луганщини

    Збройні сили України знищили ворожий склад із боєприпасами у Слов'яносербському району Луганщини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Також він повідомив, що росіяни втрачають впевненість у своїй силі в нещодавно захоплених містах та селах. «Там залишилося близько 10-15% населення. Переважно, літні люди та так звані «ждуны». Але й серед них окупанти вбачають ворогів», – зазначив Гайдай.

    У Сєвєродонецьку окупанти відкрили пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. «Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі», – розповів Гайдай.

    Нагадаємо, минулої доби на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

    Нещодавно українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці.

    Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили ще один склад із боєприпасами окупантів на Луганщині