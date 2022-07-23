На півдні українські захисники знищили майже 100 окупантів

На півдні за минулу добу знищено 93 російських загарбників

Побоюючись висадки десанту, окупаційні війська на півдні мінують узбережжя

На Південному напрямку за минулу добу знищено 93 російських загарбників, українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Зафіксовано втрати ворога в кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню «Град», 3 БТР-82, 2 самохідних потужних гармати «Піон», 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами», – сказано у зведенні.

У командуванні також зазначили, що побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.

При цьому в штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16-ма «Калібрами», кількість великих десантних кораблів збільшилась до двох.

«Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує оборонятися, намагаючись утриматися на зайнятих рубежах за рахунок обстрілів реактивними системами залпового вогню й авіаційних ударів», – йдеться в повідомленні.

Вдень парою ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 атаковано околиці Андріївки, без втрат. Надвечір 60 реактивними снарядами РСЗВ «Град» обстріляно село Канівське на Запоріжжі. Влучання по відкритій прибережній місцевості та островах у Дніпрі. Втрат та руйнувань нема.

Нагадаємо, українські військовослужбовці оточили в районі Високопілля на Херсонщині кілька російських батальйонних тактичних груп. Після чого командири окупантів оточених частин запросили в України зелений коридор.

Разом з тим 22 липня українська армія знищила наметове містечко армії загарбників, розташоване на території захопленої Запорізької АЕС.

Також артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ знищила артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

Десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів.