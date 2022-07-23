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    Політика

    Кадиров передумав відправляти в Україну «елітний» загін бойовиків

    Рамзан Кадиров боїться&nbsp;Himars, що надані Україні - Кадиров передумав відправляти в Україну «елітний» загін бойовиків
    Рамзан Кадиров боїться Himars, що надані Україні
    фото з відкритих джерел

    Аналітики припускають, що Кадиров зіткнувся з посиленням тиску у Чечні

    Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що новосформований чеченський батальйон «Захід-Ахмат» не буде негайно введений в Україну і залишиться в Чечні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

    Про формування цього батальйону було оголошено 26 червня.

    За словами Кадирова, особовий склад батальйону залишиться в Чечні для подальшого вдосконалення навичок і захисту чеченської землі в разі необхідності.

    Аналітики ISW зазначають, що раніше Кадиров заявляв, що цей батальйон був сформований з максимальною терміновістю для розгортання в Україні. Ця заява узгоджується із спостереженнями ISW про те, що Кремль, ймовірно, прагне розгорнути групи неросійських етнічних меншин для підтримки операцій в Україні в короткостроковій перспективі.

    «Однак зараз Кадиров, схоже, применшує акцент на необхідності розгортання, що може свідчити про те, що він стикається з посиленням внутрішнього тиску, щоб припинити відправку чеченців для участі в російських «операціях» в Україні», – йдеться в повідомленні ISW.

    Як повідомлялося раніше, Рамзан Кадиров запанікував через західну зброю Himars, надану Україні, і попросив Кремль розмістити базу ППО у горах Чечні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кадиров передумав відправляти в Україну «елітний» загін бойовиків