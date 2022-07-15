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    Події в Україні

    Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars

    Himars сьогодні прекрасно працюють на передовій - Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars
    Himars сьогодні прекрасно працюють на передовій
    фото: Генштаб ЗСУ

    Завдяки Himars наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено

    Системи залпового вогню Himars вже знищили понад 30 логістичних об’єктів російських військ. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

    «Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика противника – «Главком»). Славнозвісні Himars сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено», – сказав він.

    Представник Міноборони зауважив, що наразі українське військо все ще потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.

    Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

    Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту. Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

    Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

    Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

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    Теги: росія окупанти зброя Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars