Ефект Himars: росіяни нарешті панікують

Будь-якій адекватній людині зрозуміло, що перепродавати зброю, від якої буквально залежить життя дітей тих людей, які за неї відповідають – повна маячня

Будь-якій адекватній людині зрозуміло, що перепродавати зброю, від якої буквально залежить життя дітей тих людей, які за неї відповідають – повна маячня

Ворожа пропаганда намагається зупинити постачання сучасної зброї для ЗСУ

Масштаби паніки росіян з приводу західної зброї, яка за останній тиждень радикально покращила купу російських окупантів разом зі складами та командними пунктами, можна оцінити за масштабами медійної кампанії, яку вони наразі здійснюють.

Важко навіть припустити, які бюджети були кинуті на дискредитацію постачань техніки, якщо навіть такі медійні кіти, як Financial Times, не встояли перед спокусою, надрукувавши пасквілі з натяком на розкрадання зброї та перепродаж її ворогові без жодного пруфу чи притомного джерела. Я вже не кажу про російську пропаганду та афілійованих з ними лідерів суспільної бездумності.

Судячи з реакції Держдепу, а конкретно – заступниці Держсекретаря США пані Дженкінз – вкиди спантеличили не лише нас. Адже будь-якій адекватній людині важко зрозуміти, як можна перепродавати зброю, від якої БУКВАЛЬНО залежить життя дітей тих людей, які за неї відповідають. Саме тому вона цю маячню спростувала.

Зрозуміло, що окупанти намагаються ліпити з нас другий Афганістан, знаючи, наскільки болюча ця тема для США. Мовляв, скільки не постачай зброї, її все одно продадуть корупціонери.

Гарна спроба, але ні. По-перше, на відміну від Афганістану, ми не маємо і не мали військових баз США. По-друге, наша армія не просто не розбіглася, як афганська перед талібами, а дала приголомшливу та принизливу для Кремля відсіч. Ну і по-третє, я б хотів подивитися на того відморозка, який ризикне продати щось зі зброї окупантам, і на швидкість, з якою він перетвориться на гумус.

Добре, дуже добре, що росіяни панікують, ОБҐРУНТОВАНО підозрюючи, що невдовзі Himarsи радикально покращать ландшафти багатьох російських міст, де розташоваі військові об'єкти. До речі, будівля ФСБ на луб'янській площі в центрі Москви – це теж військовий об'єкт.

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Джерело: блог Сергія Іванова

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