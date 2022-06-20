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  4. ЗСУ вдарили по острову Зміїний. Ворог зазнав значних втрат
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    Новини

    ЗСУ вдарили по острову Зміїний. Ворог зазнав значних втрат

    ЗСУ вдарили по острову Зміїний. Ворог зазнав значних втрат
    фото: з відкритих джерел

    Вибухи було чутно, починаючи з 4:30

    На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела.

    В українських пабліках мешканці Бессарабії писали про вибухи, які було чутно, починаючи з 4:30, зазначає видання.

    Очевидці розповідають про ракети, що летіли у бік Зміїного. «Інформація вимагає офіційного підтвердження. Але щось нам підказує, що ЗСУ смажать орків», – зазначили у виданні.

    Також інформацію про обстріл Зміїного підтвердив екснардеп, журналіст Сергій Висоцький.

    «Велика перемога України!За моїми даними, сьогодні Збройні Сили України нанесли потужний удар по російському гарнізону на острові Зміїний. Ворог поніс значні втрати. Зруйнована техніка, в тому числі ворожі комплекси ППО.

    Подробиці розголошувати не можу. Але запевняю, це унікальна за своєю винахідливістю та зухвалістю операція. Більше того, успіх операції означає, що ЗСУ тепер мають повне розуміння того, яким чином остаточно вибити рашистів з острова! Зміїний буде звільнено! Рашисти, готуйтеся годувати собою наших чорноморських бичків та крабів!», – написав Висоцький.

    Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити дві ракети над регіоном.

    Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, зранку під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по острову Зміїний. Ворог зазнав значних втрат