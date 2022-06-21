  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу
рус
    Події в Україні

    Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу

    Українські військові вже неодноразово обстрілюють захоплений російськими військами острів Зміїний - Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу
    Українські військові вже неодноразово обстрілюють захоплений російськими військами острів Зміїний
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ завдали декілька ударів по Зміїному

    Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

    Знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.

    Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

    За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».

    Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».

    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу