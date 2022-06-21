Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу

ЗСУ завдали декілька ударів по Зміїному

Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -

21/6/22 - 08:51



SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)



Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1 — OSINT-88???????????????????????? (@OSINT88) June 21, 2022

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».