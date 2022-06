Удар ЗСУ по Зміїному: з’явився супутниковий знімок острова після обстрілу

Спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Знімок був зроблений сьогодні, 21 червня, о 8:51. На ньому видно три вигорілі ділянки.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -

21/6/22 - 08:51



SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)



Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1