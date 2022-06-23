Спецоперація на острові Зміїний триватиме до повного звільнення – розвідка

Російські окупаційні війська розміщують на острові угруповання, яке складається з підрозділів ППО

Операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

Керівник воєнної розвідки України зокрема підтвердив, що російські окупаційні війська розміщують на острові угруповання, яке складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні артилерійські установки. Крім того, на острові знаходяться катерна група та підрозділи спецпризначення.

«Операція триває. Завдається вогневе ураження по цих об'єктах. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний», – зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах.

Як повідомлялося, Збройні сили України вдарили по рашистах на тимчасово окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

За даними Оперативного командування «Південь», по острову Зміїний «було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження».

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Зміїному ЗСУ вразили «багато жирних цілей».