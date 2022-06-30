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    Події в Україні

    Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше – генерал Марченко

    Якщо західні партнери нададуть Україні все необхідне озброєння, контрнаступ ЗСУ закінчиться швидше - Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше – генерал Марченко
    Якщо західні партнери нададуть Україні все необхідне озброєння, контрнаступ ЗСУ закінчиться швидше
    фото з відкритих джерел

    «Точку неповернення ми вже пройшли»

    На початку російського вторгнення, коли ще були переговори із агресором РФ, війну в Україні можна було зупинити, а тепер ні, бо після Бучі та Ірпеня точку неповернення пройдено. Нині зрозуміло, що вона не закінчиться швидко, але наша країна має шанс. Таку думку висловив генерал-майор Збройних сил Дмитро Марченко в інтерв'ю «Крим.Реалії».

    Марченко переконаний, що зупиняти нині війну не можна, «бо буде ще гірше».

    «Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити на етапі переговорів. Але після того, що росіяни витворяли – все. Я відповів тим, хто хоче спокою й миру будь-яким шляхом, – його не буде», – наголосив військовий.

    На запитання, якщо в майбутньому для того, щоб зупинити смерті, доведеться «віддати частину території України», генерал-майор ЗСУ відповів: «Категорично ні».

    «Нам треба забирати всю землю, забрати Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Тому, що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре – ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз», – вважає Марченко.

    Генерал констатував, що війна не закінчиться швидко. Разом із тим він вважає, що в України є шанс, якого не було за всю її історію. На переконання Марченка, якщо західні партнери нададуть Україні все необхідне озброєння, то не виключено, що контрнаступ наших Сил оборони закінчиться швидше.

    «Нам просто треба добити, у нас є темп, бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо», – заявив військовий.

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало війну не лише з Україною, а й з усім демократичним світом, тож у разі нашої поразки, програють усі країни, які декларують демократичні цінності. За словами глави держави, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія. Водночас перемога також буде спільною.

    Як відомо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Дмитро Марченко #stoprussia
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    Зупиняти зараз війну не можна, бо буде ще гірше – генерал Марченко