ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів

Надзвукові ракети, як «Онікс», Х-22, «Кинджал» – збивати дуже важко

Українським захисникам вдається збити більшу частину ракет, яку випускають окупанти по території України, втім сили ППО спрацьовують не у 100% випадків. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат перерахував найнебезпечніші російські ракети.

Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 чи «Калібр», розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.«Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його по маршруту. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку», – зазначив Ігнат в ефірі 24 каналу.

За його словами такі надзвукові ракети, як «Онікс», Х-22, «Кинджал» – збивати дуже важко.

«По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тис. кілометрів за годину», – зазначив Ігнат.