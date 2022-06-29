ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів
Надзвукові ракети, як «Онікс», Х-22, «Кинджал» – збивати дуже важко
Українським захисникам вдається збити більшу частину ракет, яку випускають окупанти по території України, втім сили ППО спрацьовують не у 100% випадків. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат перерахував найнебезпечніші російські ракети.
Наприклад, російські крилаті ракети Х-101 чи «Калібр», розвивають швидкість до
За його словами такі надзвукові ракети, як «Онікс», Х-22, «Кинджал» – збивати дуже важко.
«По-перше, тут справа часу – від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тис. кілометрів за годину», – зазначив Ігнат.
Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.