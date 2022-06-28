Яку іноземну техніку ЗСУ освоїли за три місяці: потужний список
Українські військові вже опанували велику кількість складної та надточної зброї
Закордонні партнери надають Збройним силам України потужну військову підтримку, а також допомагають освоїти нове озброєння. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
«Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичними для наших захисників і захисниць», – написав міністр у Fаcebook.
Резніков наголосив, що українські військові вже опанували велику кількість складної та надточної зброї. Зараз набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру
«На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру
Зараз, за словами Резнікова, ЗСУ продовжується навчання з управління:
- самохідних зенітних установок «Гепард 1A2»;
- мінних тральщиків класу «Sundown»;
- екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;
- фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;
- фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.
Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну «значну кількість» бронетранспортерів. Як повідомлялося, Бутусов з лінії фронту пояснив, чому західна зброя – це половина справи.
Нагадаємо, раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.
Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.