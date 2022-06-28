Яку іноземну техніку ЗСУ освоїли за три місяці: потужний список

Українські військові вже опанували велику кількість складної та надточної зброї

Закордонні партнери надають Збройним силам України потужну військову підтримку, а також допомагають освоїти нове озброєння. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичними для наших захисників і захисниць», – написав міністр у Fаcebook.

Резніков наголосив, що українські військові вже опанували велику кількість складної та надточної зброї. Зараз набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ «Краб», реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

«На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ «Краб», а також значну кількість бойових броньованих машин М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound», – наголосив посадовець.

Зараз, за словами Резнікова, ЗСУ продовжується навчання з управління:

самохідних зенітних установок «Гепард 1A2»;

мінних тральщиків класу «Sundown»;

екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;

фахівців з ведення повітряної розвідки і спостереження;

фахівців з знешкодження вибухових речових та розмінування, у тому числі підводного.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну «значну кількість» бронетранспортерів. Як повідомлялося, Бутусов з лінії фронту пояснив, чому західна зброя – це половина справи.

Нагадаємо, раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.