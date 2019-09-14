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    Події в Україні

    Звільнені з російського полону моряки їдуть додому - Денісова

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    Звільнені з російського полону моряки їдуть додому після проходження медичного обстеження - Звільнені з російського полону моряки їдуть додому - Денісова
    Звільнені з російського полону моряки їдуть додому після проходження медичного обстеження
    Фото: ФБ-сторінка Людмили Денісової

    Експолонені проходили медичне обстеження протягом тижня

    Звільнені з російського полону моряки їдуть додому, до Одеси. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

    «Після сніданку з військового госпіталю майже всі хлопці — військові моряки — вирушають додому, в Одесу», - повідомила Денісова.

    За її словами, моряки під час вчорашньої зустрічі запитували про долю всіх інших громадян України, які поки що перебувають в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму.

    «Заспокоїла їх та сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено», - наголосила Денісова.

    7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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