Звільнений голова «Укрзалізниці» Камишін пробіг марафон

Камишін не зміг потрапити на марафон до Японії, тому вирішив пробігти його в Україні

Камишін подолав 42 кілометри від Бородянки до Києва

Колишній голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін пробіг марафон. Він подолав 42 195 метрів, біг із Бородянки через Ірпінь та Бучу до Києва. Відповідними світлинами Камишін поділився у Twitter.

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За словами ексголовного залізничника, він мав намір пробігти TokyoMarathon 2023 у Японії, навіть зареєструвався на нього, та в плани втрутилася повномасштабна віна. Утім, від виклику Камишін вирішив не відмовлятися.

«Я зареєструвався на #TokyoMarathon2023 ще до війни. Я знав, що не можу залишити свою країну, щоб потрапити в Токіо під час війни. Але я хочу жити повноцінно навіть на війні. І біг – мій спосіб це робити», – написав Камишін.

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Нагадаємо, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, який 27 лютого оголосив про свою відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Виконувати обов’язки голови правління «Укрзалізниці» буде член правління Євген Лященко.