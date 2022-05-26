Було соромно за кількох: Камишін розповів про героїв і зрадників «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» працює і під час війни, абсолютна більшість працівників гідно виконує своє обов’язки, запевнив керівник УЗ

Більше семи тисяч працівників залізничної галузі пішли на війну, майже півтори сотні загинули

В «Укрзалізниці» працюють 234 тисячі українців, серед них лише кілька осіб пішли на співпрацю із окупантами або попалися на злочинах під час війни. Про це очільник держкомпанії Олександр Камишін розповів у інтерв’ю російському виданню «Медуза».

За його словами, абсолютна більшість співробітників найбільшої організації України поводилися під час війни та пов’язаних із нею подій гідно, не порушуючи закон. «За увесь цей час мені було соромно за кількох наших співробітників», – запевнив Камишін.

Голова «Укрзалізниці» деталізував провину цих працівників УЗ. Два провідники попалися на тому, що брали гроші за позачергову евакуацію. Ще два співробітники компанії крали паливо, на чому їх і спіймали.

Крім того, Олександр Камишін визнав факт роботи чотирьох залізничників на країну-агресора, зазначивши, що ці люди передавали інформацію про те, що відбувається на залізниці, російській стороні.

«Мені шкода, що такі люди є, але, повторюю, це одиниці із 234 тисяч наших співробітників», – запевнив керівник «Укрзалізниці».

Разом з тим, Камишін нагадав, що з початку війни близько 7300 працівників компаній були мобілізовані до ЗСУ чи пішли на війну добровольцями. 141 співробітник «Укрзалізниці» загинув на полях російсько-української війни, 197 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Втім, додав головний залізничник країни, «Укрзалізниця» навіть у такій ситуації не страждає від дефіциту робочих рук. «Кадрами ми укомплектовані. Є люди, які тимчасово, якщо можна так сказати, недозавантажені роботою, але ми продовжуємо їх тримати у штаті, виплачувати зарплатню вчасно та в повному обсязі», – запевнив Олександр Камишін.

Нагадаємо, голова залізничної держкомпанії заявив, що у вагонах-рефрижераторах «Укрзалізниці» знаходяться тіла 270 окупантів.