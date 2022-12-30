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Звільнення Херсона: як це було? Уперше оприлюднено секретне кадрове рішення Генштабу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Звільнення Херсона: як це було? Уперше оприлюднено секретне кадрове рішення Генштабу
ЗСУ вдалося звільнити Херсон у листопаді
фото з відкритих джерел

Задля успішного контрнаступу довелося замінити керівника операції

При контрнаступі Збройних сил України на Херсон військове командування непублічно замінило керівника операції Андрія Ковальчука. Про це йдеться у статті The Washington Post, повний переклад якої підготував «Главком». 

Співрозмовник видання в українському уряді повідомив, що генерал-майор Ковальчук «не справлявся зі своєю роботою», тому командиром операції призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про такі зміни не оголошували, щоб Росія не мала жодної пропагандистської перемоги, але американських чиновників поінформували про це.

«Були люди, які, ймовірно, втратили терпіння щодо руху (українських військових – ред.) на півдні. Це був справді хороший початок, а потім він просто зупинився», – сказав журналістам високопоставлений військовий чиновник США.

Тарнавський застосував при контрнаступі принципи, якими українські військові користувалися на Харківщині, атакуючи там, де росіяни цього найменше очікували.

Нагадаємо, Збройні сили України ввійшли в Херсон 11 листопада, тоді міноборони України повідомило про звільнення міста від окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів деталі про операцію зі звільнення Херсона. 

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також: Український контрнаступ зсередини: як це відбувалось. Реконструкція The Washington Post
Теги: війна Херсон

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