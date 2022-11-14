Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнення Херсона: Залужний повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення Херсона: Залужний повідомив деталі
Головнокомандувач ЗСУ подякував військовим
фото з відкритих джерел

Залужний: «Ми знаємо, за кого і за що воюємо»  

Операція зі звільнення Херсона від окупантів тривала з вересня. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.

Залужний показав фото з українські військовими та дітьми
Залужний показав фото з українські військовими та дітьми

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Читайте також: 

Теги: звільнення Міноборони Херсон Валерій Залужний війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відвідав визволений Херсон
Історичні кадри. Зеленський нагородив захисників у Херсоні (фото)
Сьогодні, 13:08
Український президент приїхав до Херсона сьогодні, 14 листопада
Пропагандисти Путіна істерять через приїзд Зеленського до Херсона
Сьогодні, 12:47
Херсон знову під контролем української влади
Зеленський відвідав офіційне підняття державного прапора в Херсоні (відео)
Сьогодні, 12:46

Події в Україні

Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото) 
Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото) 
Зеленський показав щемливе відео із нагородження бійців у Херсоні  
Зеленський показав щемливе відео із нагородження бійців у Херсоні  
Так тікали, що погубили трупи: на Херсонщині СБУ знайшли тіла понад десятка кадировців
Так тікали, що погубили трупи: на Херсонщині СБУ знайшли тіла понад десятка кадировців
У Херсоні попався перевдягнений окупант (відео) 
У Херсоні попався перевдягнений окупант (відео) 
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
Звільнення Херсона: Залужний повідомив деталі
Звільнення Херсона: Залужний повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
313K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
119K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
79K
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
77K
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW
65K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
23K
Китай вперше висловив невдоволення агресією Росії

Новини

Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Сьогодні, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Сьогодні, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту