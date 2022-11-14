Звільнення Херсона: Залужний повідомив деталі

Залужний: «Ми знаємо, за кого і за що воюємо»

Операція зі звільнення Херсона від окупантів тривала з вересня. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона Операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом. Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав фото з українські військовими та дітьми та підкреслив, що захисники знають, за кого і за що воюють.

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Залужний показав фото з українські військовими та дітьми

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.