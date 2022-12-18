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Війна в Україні вступила в нову фазу – розвідка

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна в Україні вступила в нову фазу – розвідка
Рашисти зосередили свої удари навколо міста Бахмут
фото з відкритих джерел

Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Bild.

«Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії і хочуть продовжувати їх повну окупацію», – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що російські Збройні сили та найманці ПВК «Вангер» зосередили свої удари передусім навколо міста Бахмут, незважаючи на величезні втрати.

За його словами, вони роблять це з трьох причин.

«По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, – атакувати міста Краматорськ та Слов'янськ із півдня. І по-третє, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нема чого продемонструвати», – підкреслив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР стверджує, що війна в Україні сильно виснажила російську армію. Крім великих втрат серед особового складу, через санкції в Росії відсутні і більше не виробляються багато комплектуючих для деяких видів озброєння. Окрім сучасних бойових танків, це торкнеться в першу чергу авіації, балістичних і крилатих ракет. Навіть угоди з іранським режимом не змогли цього компенсувати.

«Ми знаємо про домовленості між Іраном і Росією, особливо щодо безпілотників-камікадзе, а тепер також і щодо балістичних ракет. Іран, побоюючись санкцій Заходу, відкладатиме постачання ракет якомога довше», – зазначив він.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: Херсон розвідка росія Україна війна

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