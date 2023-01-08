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Звільнення українських військових з полону: СБУ показала відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Звільнення українських військових з полону: СБУ показала відео
Сьогодні 50 українських захисників повернули додому з російського полону
фото: А.Єрмак

СБУ показала, як зустрічали з полону українських військових

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео зустрічі українських захисників, визволених з російського полону в результаті чергового обміну, що відбувся в неділю, 8 січня. Про це повідомляє СБУ.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україну з російського полону повернулися ще 50 військових – 33 офіцери, 17 рядових та сержантів.

З полону від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося повернути додому вже 1646 осіб – військових та цивільних.



 

 

 

 

 

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