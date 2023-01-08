Україна повернула з російського полону ще 50 захисників (фото, відео)

Україна повернула додому ще 50 військових, серед яких оборонці Маріуполя та Бахмута

Додому повернули захисників із різних точок бойових дій

Україна та РФ провели перший у 2023 році обмін полоненими в неділю, 8 січня. Із російського полону повернулися 50 захисників. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Додому повернулися 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Це бійці ЗСУ (їх 25), ТрО (5), Нацгвардії (13), Держприкордонслужби (4), Військово-морських сил (3), а також Сил спеціальних операцій. Найстаршому визволеному – 54 роки, наймолодшому – 19.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої», – повідомив Єрмак.

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За його словами, це не останній обмін і завдання України – повернути всіх захисників.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабної війни Україна повернула вже 1646 військових та цивільних.

Нагадаємо, українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.

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Раніше повідомляли, що 14 грудня Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.