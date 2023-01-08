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Україна повернула з російського полону ще 50 захисників (фото, відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна повернула з російського полону ще 50 захисників (фото, відео)
 Україна повернула додому ще 50 військових, серед яких оборонці Маріуполя та Бахмута
фото: А.Єрмак

Додому повернули захисників із різних точок бойових дій

Україна та РФ провели перший у 2023 році обмін полоненими в неділю, 8 січня. Із російського полону повернулися 50 захисників. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулися 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Це бійці ЗСУ (їх 25), ТрО (5), Нацгвардії (13), Держприкордонслужби (4), Військово-морських сил (3), а також Сил спеціальних операцій. Найстаршому визволеному – 54 роки, наймолодшому – 19.

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«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої», – повідомив Єрмак.

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За його словами, це не останній обмін і завдання України – повернути всіх захисників.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабної війни Україна повернула вже 1646 військових та цивільних.

Нагадаємо, українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.

Раніше повідомляли, що 14 грудня Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

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Теги: розвідка полон обмін полоненими Україна Андрій Єрмак відео

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