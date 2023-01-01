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Із російського полону визволено парамедика з «Азовсталі»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із російського полону визволено парамедика з «Азовсталі»
Асан Ісенаджиєв повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня
фото з відкритих джерел

Асан Ісенаджиєв з першого дня повномасштабного вторгнення рятував життя українців

Парамедик Асан Ісенаджиєв з «Азовсталі» повернувся з російського полону. Про це повідомила представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева

Кримчанин повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня 2022-го року.

Із російського полону визволено парамедика з «Азовсталі» фото 1

«Відважний український воїн, представник корінного кримськотатарського народу парамедик з «Азовсталі», Асан Ісенаджиєв повернувся додому з ворожого полону! З першого дня повномасштабного вторгнення він рятував життя наших громадян – військових і цивільних», – написала Ташева.

Із російського полону визволено парамедика з «Азовсталі» фото 2

У квітні фото його закривавлених рук довело українців до сліз. На кадрі, яким медик поділився у своєму Instagram зображені його закривавлені руки у рукавицях, які він склав у формі серця. «Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи», – підписав знімок Асан Ісенаджиєв.

Нагадаємо, напередодні нового року Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому. 

Відомо, що російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією. 

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених. 

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Теги: війна українці військові обмін полоненими медик

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