Україна повернула з російського полону жінку з немовлям

Окупанти звинуватили жінку у «шпигунстві на користь України» та засудили на 10 років

Напередодні свят українка, яка з травня 2021 року разом із сином перебувала у російському полоні, повернулась додому. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсмен розповів, що у жовтні до нього звернувся чоловік з проханням сприяти йому у звільненні його дружини та малолітнього сина із полону, у якому вони перебували уже майже рік.

Відомо, що вагітну дружину заявника затримали ще у травні 2021 року представники так званого «мгб днр» під час перетину кордону з Росією. Згодом жінку звинуватили у «шпигунстві на користь України» та засудили на 10 років.

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«Через військову агресію РФ новонароджена дитина майже рік була позбавлена турботи батька, а разом з тим старший 8-річий син жінки перебував на території України з батьком.

За результатами спільної роботи малолітня дитина разом із матір’ю повернулися додому до родини. Я дякую всім небайдужим, хто долучився до повернення родини», – написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.

Раніше повідомляли, що 14 грудня Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

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Також у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.