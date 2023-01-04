Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з російського полону жінку з немовлям

Олександра Садова
glavcom.ua
Україна повернула з російського полону жінку з немовлям
фото: Дмитро Лубінець

Окупанти звинуватили жінку у «шпигунстві на користь України» та засудили на 10 років

Напередодні свят українка, яка з травня 2021 року разом із сином перебувала у російському полоні, повернулась додому. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що у жовтні до нього звернувся чоловік з проханням сприяти йому у звільненні його дружини та малолітнього сина із полону, у якому вони перебували уже майже рік. 

Відомо, що вагітну дружину заявника затримали ще у травні 2021 року представники так званого «мгб днр» під час перетину кордону з Росією. Згодом жінку звинуватили у «шпигунстві на користь України» та засудили на 10 років.

«Через військову агресію РФ новонароджена дитина майже рік була позбавлена турботи батька, а разом з тим старший 8-річий син жінки перебував на території України з батьком.

За результатами спільної роботи малолітня дитина разом із матір’ю повернулися додому до родини. Я дякую всім небайдужим, хто долучився до повернення родини», – написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.

Раніше повідомляли, що 14 грудня Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Читайте також: Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон
Теги: росія «ДНР» полон жінка немовля

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей
Прокуратура повідомила, скільки жителів Херсонщини залишаються у полоні окупантів
2 сiчня, 20:58
Загалом від початку повномасштабного вторгнення було проведено 35 обмінів
У 2022 році з полону звільнено понад 1500 українців – координаційний штаб
31 грудня, 2022, 19:52
Асан Ісенаджиєв повернувся в Україну в межах чергового обміну полоненими 31 грудня
Із російського полону визволено парамедика з «Азовсталі»
1 сiчня, 14:24

Події в Україні

Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
49K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8902
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8700
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8363
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7615
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту