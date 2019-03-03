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    Події в Україні

    З’явилися фото архієпископа Климента, затриманого окупантами в Криму

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    З’явилися фото архієпископа Климента, затриманого окупантами в Криму
    З’явилися фото архієпископа Климента, затриманого окупантами в Криму
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    Стало відомо, що окупанти поки відмовляються відпускати Климента

    Окупаційна поліція Сімферополя буде тримати затриманого архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща), поки не будуть вивчені рапорти поліцейських, які і затримували священика. Про це заявив адвокат Еміль Курбедінов, який знаходиться поряд із Климентом.

    «У відділі поліції. Всі переживають і постійно дзвонять архієпископу. Як нам пояснив начальник поліції, ми чекаємо ППСників, що доставили Климента до відділу. Для вивчення їх рапортів (?)», - - написав він у Facebook.

    Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

    Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

    Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

    Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.

    Крим поліція речі
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