Архієпископ Климент: Окупанти знищують українську церкву в Криму. Держава бездіяльна



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Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Управління Кримської єпархії ПЦУ Світлина з відкритих джерел

Не зрозумілою залишається доля і церковного майна в окупованому Криму.

У зв’язку з тим, що в Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію у релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ, окупанти виганяють українського священника на вулицю. Вони мають намір достроково розірвати договір оренди храму. Це означає, що українська церква та її парафії в Криму припинять своє існування. Держава Україна з 2014 року нехтує питанням існування української церкви та правами релігійної громади на анексованому Росією півострові. Такі переконання висловив Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Світлина: Главком/Станіслав Груздєв

5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим». Основною причиною дострокового розірвання договору зазначається окупантами: «у зв’язку з не перереєстрацією Управління Кримської єпархії УПЦ КП згідно з вимогами законодавства РФ». Протягом 20 днів з моменту отримання цього листа УПЦ КП зобов’язана підписати згоду про дострокове розірвання договору. У разі відмови реєструватися на території Криму за законами РФ, Управління єпархії УПЦ КП та парафії української церкви припинять своє існування.

«Перед віруючими Кримської єпархії УПЦ КП, а віднедавна Української православної церкви (ПЦУ), ще у 2014 році постало складне питання: що треба зробити і як діяти, аби на території Автономної Республіки Крим зберегти єдиний духовний центр українців та української релігійної громади?» - говорить Архієпископ Климент.

Його обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму. «З 2014 року влада не запропонувала, не випрацювала реальні механізми захисту прав української релігійної громади в Криму. Не вирішила питання власності щодо приміщення, де знаходиться Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Управління Кримської єпархії, на користь тоді УПЦ КП. При цьому вже тоді були підготовлені всі необхідні документи для прийняття рішення Кабміном. Наслідком бездіяльності міністерства культури, Євгена Нищука, та віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, котрим було доучено вирішити майнове питання УПЦ КП на рівні Кабінету Міністрів України, є безвихідна ситуація, у якій перебуває українська церква в окупації та її віруючі», - не стримує емоцій Архієпископ Климент.

Не зрозумілою залишається доля і церковного майна в окупованому Криму.

«Якщо ми не перереєстровуємо церкву за російським законодавством, то в перших числах березня 2019 року ми повинні залишити приміщення. Я не знаю, куди вивозити своє майно, майно церкви. Мінкульт не зробив опис, жодної експертної оцінки щодо культурних цінностей, які залишилися на території Криму. Не описані також ікони, які знаходяться в Кафедральному соборі. І вивезти я їх теж не можу, бо законодавство мені забороняє переміщення культурних та національних цінностей через кордон», - пояснює Його Високопреосвященство.

Архієписком Климент просить зустрічі з Президентом щодо вирішення цього питання. Якщо ситуація буде спущена на гальма, то він пообіцяв під стінами Адміністрації Президента влаштувати акцію голодування. За його словами прихожани церкви готові приїхати з Криму на материк і також взяти участь в акції.

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