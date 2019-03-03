Стало відомо, що окупанти інкримінують архієпископу Клименту



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Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Окупанти твердять нібито Климент вкрав речі з церкви

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) , якого було незаконно затримано окупаційною поліцією на автовокзалі міста Сімферополя, досі знаходиться у в одному з райвідділків окупованого Сімферополя. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на самого Климента.

«Приблизно годину тому його вивели з автобусу, пояснивши, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено ним з церкви. Климент запевнив мене, що у поліції лише через пів години після затримання дізнались, ким він є, а саму справу сфабрикували майже одразу», - написала Денісова у Facebook.

«Я вважаю, що причиною для затримання Климента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв‘язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл. РФ боїться, що усьому світові стане відома правда щодо стану здоров‘я Павла. Їм є, що приховувати», - додала вона.

Денісова нагадала, що раніше російська Феміда перенесла засідання у справі Гриба, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров'я політв’язня.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.